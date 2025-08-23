【中川紅葉】今季No.1のトレンドカラー！存在感抜群な「赤バッグ」特集♡
洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め...だったら小物から始めてみない？そこで今回は、存在感抜群な「赤バッグ」特集をお届けします。赤は今季No.1のトレンドカラーだから、シンプルな服でも簡単に映えるよ♡ ぜひ、チェックしてね。
今季No.1のトレンドカラー【お目立ちレッド】をアクセントに
身につけるだけで女みがぐんっとあがる色といえば、赤♡ シンプルな服でも赤さえあればサマになるし、簡単に映える！
存在感抜群のカラーだから、面積の小さい小物で差すくらいで十分有効。
Cordinate 赤小物はポイント使いでさりげなく差す
オールホワイトコーデに赤バッグが映えること間違いなし。コーデがシンプルだから、あえて強めなレザーをセレクトするのがミソ。
Item 【cache cache】赤バッグ
高級感のある深みレッドで大人っぽさを演出できる。
Item 【merry jenny】レースリボンバッグ
もりもりリボンで即主役。コーデにこなれ感をプラスできるよ。
Item 【CHRISTINE PROJECT】スクエアバッグ
コンパクトなサイズ感がおカワ。どんなコーデにもアクセントを与えてくれる優れもの。
撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来