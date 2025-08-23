【中川紅葉】今季No.1のトレンドカラー！存在感抜群な「赤バッグ」特集♡

洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め...だったら小物から始めてみない？そこで今回は、存在感抜群な「赤バッグ」特集をお届けします。赤は今季No.1のトレンドカラーだから、シンプルな服でも簡単に映えるよ♡ ぜひ、チェックしてね。

今季No.1のトレンドカラー【お目立ちレッド】をアクセントに

身につけるだけで女みがぐんっとあがる色といえば、赤♡ シンプルな服でも赤さえあればサマになるし、簡単に映える！

存在感抜群のカラーだから、面積の小さい小物で差すくらいで十分有効。