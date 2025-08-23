【中川紅葉】今季No.1のトレンドカラー！存在感抜群な「赤バッグ」特集♡

写真拡大 (全5枚)

洋服からオトナなムードを取り入れるのは難易度高め...だったら小物から始めてみない？そこで今回は、存在感抜群な「赤バッグ」特集をお届けします。赤は今季No.1のトレンドカラーだから、シンプルな服でも簡単に映えるよ♡ ぜひ、チェックしてね。

今季No.1のトレンドカラー【お目立ちレッド】をアクセントに

身につけるだけで女みがぐんっとあがる色といえば、赤♡ シンプルな服でも赤さえあればサマになるし、簡単に映える！

存在感抜群のカラーだから、面積の小さい小物で差すくらいで十分有効。

Cordinate 赤小物はポイント使いでさりげなく差す

オールホワイトコーデに赤バッグが映えること間違いなし。コーデがシンプルだから、あえて強めなレザーをセレクトするのがミソ。

赤バッグ 4,950円／AS KNOW AS PINKY ベスト 8,990円／MANGO レーストップス 6,600円／merry jenny レーススカート 4,389円／SPINNS

Item 【cache cache】赤バッグ

高級感のある深みレッドで大人っぽさを演出できる。

赤バッグ 6,490円／カシュカシュ（アンビリオン）

Item 【merry jenny】レースリボンバッグ

もりもりリボンで即主役。コーデにこなれ感をプラスできるよ。

レースリボンバッグ 8,800円／merry jenny

Item 【CHRISTINE PROJECT】スクエアバッグ

コンパクトなサイズ感がおカワ。どんなコーデにもアクセントを与えてくれる優れもの。

スクエアバッグ 21,560円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）

撮影／JOJI（RETUNE Rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来