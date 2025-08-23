憧れブランドのジュエリーはまずリングから取り入れるレディが多数。いつでも目に入る手元に存在感あるジュエリーがあれば、おしゃれの格と気分を一気に引き上げてくれるうえ、末永く愛用できるから投資価値は十分。手に入れるなら、まさに今です♡

【TASAKI】ちょっぴりビターに味付けられたパールが新鮮

清楚なだけじゃない、遊び心たっぷりなパールジュエリーならこちら。モード感と品のよさを兼ね備えたリングは、大人の品格と余裕をもたらしてくれる逸品ぞろいです。

ほのかな辛口さでパールのおしゃれに別格の差をつけて

ゴールドの輪でチェーンを表現したリングは、抜け感たっぷりにパールとダイヤのコンビを楽しめる大人好みのデザイン。エッジィなフォルムのダイヤと優美なパールを組み合わせることで、モード感あるルックスに仕上げたリングもTASAKIならでは！

A.リング[K18YG×あこや真珠×DIA]￥456,500、B.リング[PT×あこや真珠×DIA]￥3,960,000/ともにTASAKI ワンピース￥165,000/ルネ

※クレジット内の素材表記は[DIA＝ダイヤモンド、PT＝プラチナ]になります。

掲載：美人百花2025年9月号「私を高める憧れメゾンの素敵リング」

撮影/田形千紘 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/MAKI モデル/森香澄 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部