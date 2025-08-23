23日、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）壮行試合をTBS系列で生中継することが発表された。TBS バレーボールの公式Xが伝えている。

2025年9月12日（金）に開幕する世界バレー。本大会に向け、男子日本代表は9月2日（火）と3日（水）にブルガリアと、9月6日（土）と7日（日）にイタリアとの壮行試合を行う。

動画配信サービス「U-NEXT」で壮行試合の全4戦がライブ配信されることが明らかとなっているが、3日（水）の19:00から行われるブルガリア戦と7日（日）の13:45から行われるイタリア戦がTBS系列でも生中継されることに。両日とも解説は、元男子日本代表で現在は東京グレートベアーズに所属している柳田将洋が務める。

ただしブルガリア戦に関しては、現在行われている女子の世界バレーにて、女子日本代表が準々決勝に進出し、その試合が19時開始の場合は、U-NEXTのみでのライブ配信となる。なおブルガリア戦は18:45から、イタリア戦は13:30から生中継するとしている。

世界バレーの開幕を控えた中で行われる、強豪国との試合に目が離せない。