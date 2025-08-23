¡Úºå¿À¡Û4»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÇ®Àï¤Ï°ú¤Ê¬¤±¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤ê¡Ö18¡×¡¡9²ó¤Ë´äºê¤¬Æ±ÅÀµö¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È 2-2 ºå¿À(23Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)
ºå¿À¤Ï4»þ´ÖÄ¶¤¨¤ÎÇ®Àï¤â°ú¤Ê¬¤±¡£¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿2°Ìµð¿Í¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤Ä¸º¤é¤·¤Æ18¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬Âè18¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Ï°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.57¤ÈÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¡£2²ó¡¢»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢°ËÆ£Åê¼ê¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï8²óÉ½¡¢3¤Ä¤Î»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬4ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î»°¿¶¡¢Â³¤¯Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î8²óÎ¢¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤ÈÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ2¥¢¥¦¥È¤È¤·¹ßÈÄ¡£
Âå¤ï¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤Ï¡¢ÅðÎÝ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼ºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤Î2ÎÝ¤Ø¤Î°Á÷µå¤Ç¡¢1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë3ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¡£ÀèÈ¯¡¦°ËÆ£Åê¼ê¤Î¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£11²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºäËÜÁª¼ê¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£12²ó¤â2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹²¼Áª¼ê¤Î¥é¥¤¥È¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÂÇµå¤ò¡¢¥é¥¤¥ÈÂÀÅÄ¸¸ãÁª¼ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£