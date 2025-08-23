「なんでこの値段で売ってるの！？」【しまむら】マニアもベタ褒め♡「高見えトップス」

華やかな刺繍や立体感のあるデザインなど、高見え要素たっぷりの【しまむら】トップスをピックアップ。どれも涼しげな素材感や女性らしいディテールが魅力で、シンプルなボトムスと合わせるだけで季節感のあるコーデが完成しそうです。手頃な価格ながらも、大人の装いを格上げしてくれそうな商品をご紹介します。

大人が惚れる高見えレーストップス

【しまむら】「コードシシュウレースPOハン」\1,089（税込）

繊細なコード刺繍があしらわれたレース素材のプルオーバー。ほどよい透け感と立体感のあるデザインで、着るだけで高見えが叶うかも。普段のコーデに取り入れるだけで華やかさがプラスされ、シンプルなボトムスと合わせれば上品に、デニムと合わせれば大人カジュアルな着こなしに。思わず「この値段でいいの？」と言いたくなる、高見え感たっぷりの一枚です。

セットが嬉しいレイヤードトップス

【しまむら】「ビスチェ付きトップス」\1,639（税込）

うねうねラインが印象的なビスチェと、ボリューム袖のトップスがセットになったお得感のある一枚。セットで着れば旬のレイヤードスタイルに、別々に着れば着回し力も抜群です。落ち着いたブラウンとベージュのカラー展開で、大人世代でも取り入れやすそうなのも魅力。ホワイトのレーススカートと合わせて、やわらかな雰囲気の中に上品さも漂うコーデが完成しています。

夏コーデに軽やかさを添える刺繍トップス

【しまむら】「TRハナガラシシュウPO」\1,089（税込）

ホワイトカラーにレースとメッシュを掛け合わせたような繊細な花柄刺繍が魅力の一枚。透け感のある生地が涼やかな印象を与え、ノースリーブデザインで暑い季節も快適に過ごせそう。女性らしい上品さを持ちながらも、甘くなりすぎないシンプルなシルエットだから、スラックスを合わせたきれいめコーデにも相性抜群。夏らしい軽やかさの中に、大人の洗練感をプラスした着こなしが楽しめそうです。

華やぎと軽やかさを添えるチュールブラウス

【しまむら】「2wayチュールブラウス」\1,969（税込）

お花のコード刺繍が連なり、立体感のあるデザインが目を引く2way仕様のブラウス。前後どちらを前にしても着られ、コードレースを前にすればより華やかな印象に。ふわっと広がる袖口や、片方だけに施されたコードレースが、さりげない遊び心を感じさせます。軽やかなチュール素材で涼しげに着られ、シンプルなボトムと合わせるだけで、季節感のある装いに仕上がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@h_n_l_28様、wear（半角アンダーバー3つ）tomo様、marino12131様、naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki