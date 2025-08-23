歌舞伎俳優・中村勘九郎（４３）の妻で、女優・前田愛（４１）がＳＮＳに、自ら筆をとり、礼状を書く様子をアップ。俳優・生田斗真が「字が綺麗どすー」、女優・石田ひかりが「偉いわー愛ちゃん」と俳優仲間も反応するなど、心を込めた直筆手紙と、美しい文字に反響が広がっている。

前田は１９９３年に、妹の亜季とともにＣＭでデビュー。「あっぱれさんま大先生」でお茶の間でも人気の子役となり、映画「バトル・ロワイアル」などに出演している。

前田は２２日、「残暑お見舞い申し上げます 立秋を過ぎても 暑さの厳しい日が続いておりますが お変わりなくお過ごしでいらっしゃいますか いつも温かいご声援をいただき 心より感謝申し上げます」から始まる礼状を筆ペンで丁寧に書いている動画と写真を投稿。「＃手紙が好き」「＃緊張する」「＃でも好き」などとハッシュタグをつけて書き添えた。

前田は２００９年に中村勘太郎（現・勘九郎）と結婚。中村勘太郎（１４）、中村長三郎（１２）の２人の息子はともに歌舞伎俳優の道に進んでいる。実妹の前田亜季も女優。