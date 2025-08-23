◇パ・リーグ オリックス8―6楽天（2025年8月23日 楽天モバイル）

9イニング決着では今季最長となる4時間19分の死闘を制したのはオリックスだった。

初回に楽天が3点を先制しながら、オリックスが2回に3点を入れて追いつくなど、主導権が目まぐるしく動く展開。オリックスは1点を追う4回に太田の中前適時打で同点とし、さらに2死満塁から頓宮の押し出し四球で勝ち越し。6回には西野の右越え4号3ランで一気に流れを引き寄せたかに見えた。

しかし、試合前時点で3位オリックスに2ゲーム差の4位にいる楽天も食い下がった。4点を追う8回に村林、ボイトの連続適時打で2点を返す熱戦となった。

8回、9回はオリックス救援陣がリードを守って逃げ切ったが、午後6時試合開始で試合終了は午後10時20分すぎ。これは今季の9イニング決着試合で最長となった。これまでの最長は5月30日の楽天―ソフトバンク戦（楽天モバイル）の4時間17分でこの時間を超えた。

オリックスは楽天戦の連敗を6でストップ。4位のライバル球団とのゲーム差を再び3に広げた。投げては4回から登板した育成出身、5年目右腕の川瀬が3回1安打零封の好救援でプロ初勝利を挙げた。