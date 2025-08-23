「神過ぎる」「頭でも掻き出す我らが守護神」東京V戦で超ファインセーブ連発の日本代表GKに称賛続々「流石は代表キーパーだけのことはある」
2025年８月23日にサンフレッチェ広島が東京ヴェルディを３−０と下した試合の主役のひとりが、広島のGK大迫敬介だ。
１−０で迎えた前半アディショナルタイムに齋藤功佑の至近距離弾を“頭”で阻止すると、59分には食野壮磨の近距離シュートを抜群の反応でセーブ。そして後半のアディショナルタイムには「決まった」と思われた唐山翔自のヘディングシュートを右手一本で弾き出す。
まさに神セーブの連発で、チームの完封勝利に大きく貢献した。味方にドンピシャと届くゴールキックで攻撃の起点にもなるなど極上のパフォーマンスで特大の存在感を示したのだ。
この活躍にSNS上も反応。「流石は代表キーパーだけのことはある。正に神」「大迫が神過ぎる」「大迫とクロスバーが防いでくれた」「普通に１点だよ。頭でも掻き出す我らが守護神」「なんといっても大迫敬介が神セーブ連発」と称賛の声が続々と寄せられている。
超ファインセーブでこれぞ“日本代表の大迫”という気迫。オーラを見せつけたゲームだった。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
