「神過ぎる」「頭でも掻き出す我らが守護神」東京V戦で超ファインセーブ連発の日本代表GKに称賛続々「流石は代表キーパーだけのことはある」

「神過ぎる」「頭でも掻き出す我らが守護神」東京V戦で超ファインセーブ連発の日本代表GKに称賛続々「流石は代表キーパーだけのことはある」