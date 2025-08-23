大阪市24区で「魅力的な観光スポットが多い」エリア2位は「此花区」、1位は？【2025年最新】
「大阪城」や「通天閣」など観光スポットの多い大阪。食い倒れの街として知られる一方、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」や「なんばグランド花月」など、エンターテインメントを満喫できる観光地でもあります。
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。
その結果をランキング形式で紹介するとともに、All About「飛行機の旅」ガイドで大阪出身・在住のシカマアキさんに大阪の「観光スポット」について聞いてみました。
【結果】大阪市24区で「魅力的な観光スポットが多い」と思うエリアといえば
今年は区内にある夢洲（ゆめしま）で「大阪・関西万博」も開催中です（2025年10月13日まで）。「集客力が高い」万博とUSJというスポットがあることが、高評価に結びついたようです。
回答者からは「ユニバーサルスタジオがやはり強いと思う」（30代女性／東京都）、「ユニバーサルスタジオジャパンがあり、万博会場とも近いから」（50代女性／岡山県）、「ユニバーサルスタジオジャパンや、関西万博、海遊館などが近く遊べるところがいっぱいだ」（60代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「道頓堀や心斎橋など有名な観光地が多く集まっているから」（20代女性／大阪府）、「有名なグリコの看板や道頓堀など大阪を代表する場所があるから」（40代女性／埼玉県）、「食い倒れの街としても有名で、観光客向けのショッピングやエンタメスポットが豊富だから」（40代男性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
近年は訪日外国人（インバウンド）が急増し、それに伴いインバウンド向けのお店も増えるなど街の雰囲気が以前とはガラリと変わった印象です。隣接する浪速区や北区へのアクセスも便利で、これだけで大阪観光のほとんどを楽しめます。
また、2位の「此花区」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）があるのに加え、夢洲には大阪・関西万博の会場、さらに、IR（統合型リゾート）の整備も進められており、今後ますます賑わいが期待されるエリアです。
一方で、昔ながらの商店街や住宅も残っており、大阪有数の水辺で、のどかに暮らせる場所でもあります。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：2025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：78人、40代：69人、50代：32人、60代：8人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)
All About編集部は2025年7月16日〜17日にかけて、全国20〜60代の男女250人を対象に「大阪市24区のイメージ」に関するアンケート調査を実施。
【結果】大阪市24区で「魅力的な観光スポットが多い」と思うエリアといえば
2位：此花区／44票2位は此花区でした。此花区には大人気のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」があり、日本だけでなく海外からの旅行者も多いエリアです。
今年は区内にある夢洲（ゆめしま）で「大阪・関西万博」も開催中です（2025年10月13日まで）。「集客力が高い」万博とUSJというスポットがあることが、高評価に結びついたようです。
回答者からは「ユニバーサルスタジオがやはり強いと思う」（30代女性／東京都）、「ユニバーサルスタジオジャパンがあり、万博会場とも近いから」（50代女性／岡山県）、「ユニバーサルスタジオジャパンや、関西万博、海遊館などが近く遊べるところがいっぱいだ」（60代男性／大阪府）などのコメントが寄せられていました。
1位：中央区／52票1位は中央区でした。中央区には大阪のシンボルである「大阪城」や「通天閣」のほか、「道頓堀」「アメリカ村」「なんばグランド花月」など、The大阪ともいえる観光スポットが多く集まっています。そのため「大阪を代表する観光エリア」として認識されている方が多いようです。
回答者からは「道頓堀や心斎橋など有名な観光地が多く集まっているから」（20代女性／大阪府）、「有名なグリコの看板や道頓堀など大阪を代表する場所があるから」（40代女性／埼玉県）、「食い倒れの街としても有名で、観光客向けのショッピングやエンタメスポットが豊富だから」（40代男性／静岡県）などのコメントが寄せられていました。
大阪に詳しいシカマアキさん「大阪の人気観光スポットが集結」1位の「中央区」には、道頓堀や大阪城など「大阪といえば、ここ！」という人気観光スポットが集結しています。
近年は訪日外国人（インバウンド）が急増し、それに伴いインバウンド向けのお店も増えるなど街の雰囲気が以前とはガラリと変わった印象です。隣接する浪速区や北区へのアクセスも便利で、これだけで大阪観光のほとんどを楽しめます。
また、2位の「此花区」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）があるのに加え、夢洲には大阪・関西万博の会場、さらに、IR（統合型リゾート）の整備も進められており、今後ますます賑わいが期待されるエリアです。
一方で、昔ながらの商店街や住宅も残っており、大阪有数の水辺で、のどかに暮らせる場所でもあります。
【シカマアキ プロフィール】
大阪市出身。関西学院大学社会学部卒業後、読売新聞の記者として約7年、さまざまな取材活動に携わる。その後、国内外で雑誌やWebなど向けに取材、執筆、撮影。主なジャンルは、旅行、飛行機・空港、お土産、グルメなど。ニコンカレッジ講師をはじめ、空港や旅行会社などでのセミナーで講演活動も行う。
＜調査概要＞
調査期間：2025年7月16日〜17日
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国20〜60代の男女250人（20代：63人、30代：78人、40代：69人、50代：32人、60代：8人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:シカマ アキ)