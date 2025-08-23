◆パ・リーグ ロッテ０―２西武（２３日・ＺＯＺＯ）

先発・今井達也投手が今季２度目の完封で８勝目を手にした。

初回は２安打を浴びるもわずか７球で無得点に抑えた今井。初めて三塁に走者を置いた５回にはギアを上げ、２死三塁の藤原への５球目にこの日最速１５８キロをマークした。「せっかくだったら楽しくないともったいないので。打たれても抑えても、せっかく試合をするんだったら、２時間半から３時間楽しくやらないと人生もったいないなと思っているので。楽しめたらいいなと思って毎試合投げています」と笑顔も光った。８回を９９球で終えると、自ら志願し上がった９回のマウンドへでは「自分で行くと言ったので、そこはちゃんと責任を持って最後まで」と３者連続空振り三振を奪い試合を締めた。

８月は３試合に登板し計２４イニングを投げ１失点。好調の要因はチームメートの糸川亮太投手に教わった「シンカー」にある。「糸川にシンカーを教えてもらったので。相手もデータにないでしょうし、カウント取ったり空振り取ったり。糸川のおかげです、８月好調なのは」。この日も多投し「結構、三振を多く取れました。カウントを取るときも、今までにない球速帯なので有効に使えました」と手応えを得た。自身最少の１１４球で、自身初のシーズン２完封達成となった。