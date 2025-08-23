◆ノルディックスキー サマージャンプ蔵王大会（２３日、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ＝ＨＳヒルサイズ＝１０２メートル、Ｋ点９０メートル）

女子は、丸山希（北野建設）が、合計２３８・３点で３連覇を達成した。

１回目に９４メートルを飛び首位に立ち、２回目も９２・５メートルと安定した飛距離で完全優勝を果たした。丸山は「３連覇はなかなか成し遂げられないものなのでうれしいですが、自分の納得いくジャンプは２本ともだせなかったので課題の残る試合になってしまったなと感じています」と反省が口をついた。

今月上旬の札幌で行われた大会で２連勝を飾ると、海外を転戦したサマーＧＰでも４戦で２位２回、３位１回としっかり結果を出してきた。「課題としては去年の冬から変わっていなくて正直、こんないいサマーシーズンのスタートになると思っていなかった。同じ課題の中でもだんだん飛距離が出せるようになってきたのがこうやって結果につながってきているので、よりスキージャンプが楽しく飛べているので、この楽しさを忘れずに」と話す。

２２年北京五輪は２１年の１０月の全日本選手権（ラージヒル）で転倒し、大けがを負って出場できなかった。「４年前は自分のミスで逃してしまった五輪。だからこそ次こそ金メダルを狙って飛んでいる」と丸山。悔しさにまみれた日々を乗り越え、２６年ミラノ・コルティナ五輪へ、上昇カーブを描いていく。