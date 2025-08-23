「かっ！髪の毛がっ！」帰宅後に夫が見た、愛娘の衝撃的な姿とは…｜妻は娘に無頓着【ママリ】

この漫画は、神谷もち(＠神谷もち)さんの友人・竹子が子育てを通して無意識のうちに自分は親から女性らしく振る舞うことを制限されていたと気づくまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻は娘に無頓着』第15話をごらんください。

ベビースイミング初日、しんごは竹子から初レッスンの様子を聞くのを楽しみに帰宅しました。しかし帰宅してまず目に飛び込んできたのは、髪の毛を短くカットされた娘さつきの姿でした。竹子はしんごに相談なしに、さつきの髪をバッサリと切っていたのです。

©神谷もち

夫のしんごに、何の相談もなく娘の髪の毛をバッサリと切ってしまった竹子。しんごも娘の変わり果てた姿に、ショックを受けます。



竹子いわく「プールの時に邪魔だから」とのことですが…。初めての散髪なので、しんごにも相談してほしかったですね。

