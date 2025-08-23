【ネコ漫画】新入り猫にママを取られた！「恨めしげな視線」…夫と猫が嫉妬する“未解決問題”の結末【作者に聞く】
愛猫の麦くんとの日々を描く麦ママさん(@migi0.715)。Instagramのフォロワーは13万人を超える(2025年8月13日現在)人気だ。そんな麦ママさんのもとに、ある縁で花くんという新しい家族が加わった。しかし、それから麦ママ宅では、麦くんと花くんの静かなバトルが密かに起こっていた。今回は、猫漫画「凍てつく目」を紹介する。
■新入り猫に甘えるママと、嫉妬に燃える愛猫と夫
花くんを迎えた経緯について、麦ママさんはこう語る。「花くんは麦の兄弟猫で、これまでは麦が生まれたお家で暮らしていました。飼い主さんがご逝去されまして、正式にわが家にお迎えしました」。元々、花くんの飼い主が男性だったため、最初は麦パパになついていたという。
しかし、一緒に過ごす時間が長くなるにつれて、花くんは麦ママさんに夢中になってしまった。「自宅で仕事できる環境ゆえの勝利です」と麦ママさんは笑う。その結果、麦ママさんは麦くんの強烈な嫉妬に悩まされることになった。さらに、膝を独り占めする花くんを、後ろから恨めしげに見つめる麦パパの視線も痛い。
■どちらを甘えさせても嫉妬する「未解決問題」
「正直嫉妬されても困ります」と話す麦ママさん。花くんを抱っこするため、仕事の手を止めるなど、我慢することも多いそうだ。「片手間に甘えさせるのはかわいそうなので、進めたい仕事の手も止めますしね」と語る。自分の気持ちをわかってほしいとは言わないが、「とりあえず睨むのはやめていただきたいです」と訴える。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
