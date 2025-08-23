プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が23日、1st写真集『MARIN』発売記念会見に登場。妹である本田望結さん（21）、紗来さん（18）とのエピソードを披露しました。

24歳の誕生日である21日に自身初となる写真集を発売した真凜さん。その心境について「いつかかなえたい目標の一つである写真集を、24歳を迎えた誕生日に無事発売することができて、いま本当にうれしいです」と語りました。

■「パソコン越しの写真を撮って“どうかなあ”って」妹に相談

家族にも写真集を見せたか聞かれると「（妹の）望結と紗来には撮影に行っているときからパソコン越しの写真を撮って“どうかなあ”って送っていた」と相談していたことを明かし「写真のセレクトのときも、似ているカットでどっちのほうがいいかというのを聞いて取り入れたりしたので、実際本になって見てもらえてすごくうれしいなと思います」と語りました。

続けて「本当に望結に見える写真や、紗来に見える写真というのが不思議と写真集の中に多くて、特に最初のページを開いた白いワンピースのカットはみんなから“紗来ちゃんに似てる”って言われて」とこぼし「（私が）紗来に似ているのではなく、紗来が似ているんですけど。そんなことを思いながら撮影していたのを懐かしいなと思います」と笑みを見せました。

写真集の点数については「多分みなさん100点とおっしゃると思うので、私は1万点にします！」と自信を見せ「次を出そうとは考えずに、最初で最後の写真集だと思って撮影に臨んだので、自分の全てという写真がつまっているなあと思うので、そのあたりも見ていただけたらうれしいです」と、アピールしました。