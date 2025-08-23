意識障害を起こした妻「電話番号は？」答えにがく然とする夫｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第19話をごらんください。

点滴に繋がれたまま、ただ無表情に天井を見つめ続けるツマ子。反応を確認するため、看護師が子どもたちの名前を尋ねますが、生まれたばかりの次女の名前は答えられませんでした。想像以上の状態にショックを受けながら、夫も言葉をかけますが…。

次女の名前を答えられないツマ子の姿に、ショックを隠せない夫。さらに支離滅裂な言葉を発する妻に、目の前が暗くなるのを感じたようです。



これまで自分本位で妻の心配すらしなかった夫ですが、初めて危機感を抱いたのではないでしょうか。

