「プロレス・スターダム」（２３日、大田区総合体育館）

夏のシングル最強を決める５★ＳＴＡＲ ＧＰの決勝は、“ブラックピーチ”渡辺桃（２５）がＡＺＭ（２２）を破り、９度目の出場で初優勝を果たした。

大一番専用の白いコスチュームに、赤いマントと王冠が映えた。感激の表情で「渡辺桃を応援するクソどもには待たせたな」と悪態をつき、「日本でもアメリカでもメキシコでもいい。全世界のベルトを持っているやつは覚悟しろ。いいか、今から渡辺桃の時代だよ！」と吠えまくった。

死闘だった。重いキックで攻めれば、鋭いキックで返される。ともに蹴り技が得意同士の削り合いが続いた。終盤、所属する極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の介入を制して、純粋な一対一の勝負を選択。雪崩式カナディアン・デストロイヤーで窮地に陥るもテキーラサンライズ、ピーチサンライズで反撃。２１分１１秒、ピーチサンダーで決着を付けた。

シングルでのビッグタイトルは、２０１８年からのワンダー王者以来。当時は紫雷イオ（現イヨ・スカイ）の退団後、苦境期だった団体を懸命に支えた。当時、キッズレスラーとしてリングをともにしたのがＡＺＭだった。スターダム育ちの“純血”同士の決勝は珍しく、優勝は２０２０年の林下詩美（現マリーゴールド）以来となる。

渡辺桃はバックステージで瞳を潤ませ「泣いているんじゃないからな！」とけん制。そして「私にはやるべきことがたくさんある。でも、今はこの優勝をしっかりかみしめる」と感慨を口にした。そして「クソみたいな王冠かぶせるな。来年からはもっと私に似合うものを用意しろ！」と言い残し、引きあげた。

惜しくも準優勝に終わったＡＺＭは「渡辺桃と決勝で戦えて、うれしいと思うのが悔しい」と涙。それでも「スターダムを背負うのはＡＺＭ。これで終わらない。自分を好きになれるように。私は天才なんで、ここからハイスピードで頂点に立ってやる」と前を向いた。