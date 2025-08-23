ÁÆÉÊ¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Î»î¹ç¸«¤Æµã¤¤¤¿ÈëÏÃ¹ðÇò¡Ö´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤â¤¦¤¿¡×£²·î¤Î¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥â¥í¥Ë¡¼Àï¡¡¥Ü¥±¤Ç¡ÈµµÅÄËÀ¡É»ý»²¤â¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£Á¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£²£³Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ç¼«¿È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ·¿´º×¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁÆÉÊ¤Ï£²·î£²£´Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¿´¤È¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¸¥§¡¼¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê£³£´¡Ë¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡á¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£°²óÀï¤ò²ñ¾ì¤ÇÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÁÆÉÊ¤Ï¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë£Ö£ÓÈæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤«¤é¶»¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤È½Ò²û¡£ÆÃ¤ËÅ·¿´¤È¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î·ãÆ®¤Ï¶»¤òÂÇ¤Á¡¢¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤ä¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Æ¡£Ì¿¤òºï¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¡¢Å·¿´Àï¤Ïµã¤¤¤Æ¤â¤¦¤¿¡£²¶¤¬¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥â¥í¥Ë¡¼¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£½é¤á¤Æ¡¢Å·¿´¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â¤è¤®¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ã¤ÆÀ¼¤â½Ð¤¿¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏÅöÆü¡¢»î¹ç¸å¤ËÅÏ¤¹¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢µµÅÄ»°·»Äï¤¬Îý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÈµµÅÄËÀ¡É¤ò¼«ºî¤·¤¿¤â¤Î¤È¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤ò¥Ü¥±¤Ç»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤Õ¤¶¤±¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤ï¤È¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÏ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈëÏÃ¤ò¹ðÇò¡£Å·¿´¤â¡Ö¡ÊËÜ²È¤Î¡ËµµÅÄËÀ¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£µµÅÄ¡Ê²È¡Ë¤Ë¼ºÎé¡×¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡Ç®¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÁÆÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸À¤³¦ÀïÅöÆü¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÎÙ¤¬¥Ò¥«¥¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤±¤É¡¢ÂÖÅÙ¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£Å·¿´¤Î»î¹çÃæ¤â·ÈÂÓ¿¨¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¡×¤ÈÉÔÉ¬Í×¤ÊË½ÏªÏÃ¤òÅ¸³«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁÆÉÊ¤Ï£³·î¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ç¯´ÖÉ½¾´¼°¤Ç£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤ËÂÐ¤·¡¢Íè½Õ¤ÎÌ´¤ÎÂÐÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡ÊÃÅ¾å¤Ç¡Ë¸å¤í¤Ë¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·¿´¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¡¢ºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡¢°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¡Ê°æ¾å¾°Ìï¤ò¡ËÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Å·¿´¤â´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤è¡ª¡Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤é¡ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤Þ¤À³¬µé¤â°ã¤¦¤·¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¸½¼ÂÌ£¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ì´Êª¸ì¤È»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢»þ¤¬Íè¤ì¤Ð¡Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¾ÍèÅª¤ÊÂÐÀï¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£