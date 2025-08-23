HEAVEN Japan「夜寄るブラ」から新色登場♡モスグリーン＆モーブで快適な眠りを

寝ている間のバストケアと快適な着け心地を両立させたい――そんな願いに寄り添うのがHEAVEN Japanの「夜寄るブラ コットン」です。2025年8月20日(水)から、新色のモスグリーンとモーブが仲間入り。落ち着きのある大人カラーで、毎日のリラックスタイムをより心地よく演出します。肌にやさしいコットン素材と豊富なサイズ展開で、ナイトブラに悩むすべての女性にぴったりのアイテムです。

コットン素材で快適な眠りをサポート

「夜寄るブラ コットン」は、柔らかく伸びのあるコットンベア天竺を全面に使用。肌ざわりの良さと通気性、吸水性を兼ね備え、就寝中の汗やかゆみの悩みを軽減します。

パッドレス仕様で圧迫感をなくし、自然なフィット感で快眠をサポート。さらにバスト流れを防ぐホールド力も備えており、寝ている間の体形を美しくキープします。

豊富なサイズ展開と機能性

HEAVEN Japanならではの強みは、B65～K90に対応する全16サイズ展開。S～4LGまでの細かなサイズ選びで、自分にぴったりの1枚が見つかります。

脇高設計とパワーネット内蔵で背中や脇のラインを整え、寝返り時の揺れやクーパー靭帯への負担も軽減。大きめバストの方も安心のナイトブラです。

価格は3,685円(税込)、カラーはブラック・グレー・ピンクに加え、新色モスグリーン・モーブが追加されました。

落ち着いた雰囲気の新色が登場

新色のモスグリーンは自然体で上品な印象を与え、モーブは肌なじみの良いくすみピンクで大人の落ち着きを演出します。

どちらもリラックスタイムを華やかに彩るカラー展開です。

さらに同日発売の「やわぴたコットンショーツ」(M～3L、ブラック・グレー・モスグリーン・モーブ)もおすすめ。ゴムが直接肌に当たらない設計で、寝るときのストレスを減らしてくれます。

心と体に寄り添う適正下着をあなたに

HEAVEN Japanの「夜寄るブラ コットン」は、45年以上の経験を持つパタンナーの技術と女性の声を取り入れて生まれた、まさに“適正下着®”。

肌にやさしい素材と美しいシルエットを両立させ、睡眠時間を快適なバストケアタイムへと変えてくれます。新色モスグリーンとモーブで、あなたの夜をもっと心地よく彩ってみませんか♪