◆ロッテ0―2西武（23日、ZOZOマリンスタジアム）

思い出があふれる夏に、エースの状態は上向く一方だ。西武の今井がロッテ打線を封じ、6月17日のDeNAとの交流戦以来、今季2度目の完封で8勝目。114球で12三振を奪い4安打に抑えて、チームを4カードぶりの勝ち越しに導いた。

「率直にすごくうれしい。回を追うごとに落ち着いて投げられた」とうなずいた。1点リードの5回2死一、三塁でも冷静に外角低めの156キロ直球を投じ、西川を遊ゴロに仕留めて脱した。9回は三者三振と、圧巻の内容で試合を締めた。

8月に入って24イニングでわずかに失点は1だ。好調の要因は同じ1998年生まれの2年目右腕に学んだ得意球だ。「糸川にシンカーを教えてもらい、それがよく投げられている。相手もデータにはないだろうし、カウントも空振りも取れる」と感謝する。

23日は夏の甲子園が沖縄尚学高の優勝で閉幕。自身も栃木・作新学院高のエースとして2016年大会を制した。当時は帰郷した際、宇都宮駅のにぎわいで実感が湧いたといい「本当にすごい人数が来てくださった」と懐かしそうに振り返る。

その上で「（プロ入り後）一時期は伸び悩んだが多くの方に出会い、多くのことを教えてもらった。全部ひっくるめて役立っている」と言う。盛夏の好調も後輩からの学びが要因。高校時代から高い向上心を持つ右腕の原動力は9年後の夏も変わらない。（山田孝人）