◆明治安田生命J1リーグ第27節 福岡0―0清水（23日・ベスト電器スタジアム）

約1カ月ぶりにホームの後押しを受けながら、1点が遠かった。福岡が今季9度目の無得点。シーズン後半に入って早くも3度目のスコアレスドローだ。相手の倍以上となる13本のシュートを放ち、終盤は数的優位に立ったが得点が入らない。

「毎度のことですが、もうサポーターも見飽きたと思うくらい、このシーンをたくさん見てきたと思う」。試合を振り返る金明輝監督の表情は険しい。攻撃の起点となった紺野も「勝ち点を落としている印象」と渋い表情だった。

4月の前回対戦で1―3と完敗した相手へ雪辱を期していた。約4カ月半ぶりにスタメン入りした元スイス代表のベンカリファや、約3カ月半ぶりに先発復帰した司令塔の見木が攻撃を活性化。相手が1人退場した後の後半43分にはボランチの松岡を下げて長身FWのウェリントンを投入し、パワープレーに出た。それでも守りを固めた相手を崩しきれなかった。

前節まで2戦連発の碓井がこの日はベンチ外に。金監督は理由について「控えさせていただきたい」と明言を避けたが、チーム屈指の決定力を誇るFWの不在も響いた。

リーグ戦で9戦負けなしも、3勝6分けと伸び悩む。「チームとしてどう点を取るか、もう一度確認したい。チームと個人の両方で点を取ることに目を向けたい」。勝ち点3の獲得へ、見木は課題克服を誓った。（伊藤瀬里加）