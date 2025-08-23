次回9月6日（土）よる9時に第8話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

本日8月23日（土）に放送した第7話では、武装集団・“妖（あやかし）”の中で正体が明かされていなかった、“輪入道”を演じているのは原西孝幸（FUJIWARA）であることが明らかとなった。

原西演じる八丈豪は「放送局占拠」第1話でバスジャックを起こした犯人。警察に追い詰められバスもろとも自爆し死亡した犯人が“輪入道”だったのだ。

そして公式サイトでは、"輪入道"のお面が無料ダウンロードできる！

ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って、お面の外側の点線に沿ってはさみで切り抜き、目の部分の「のぞき穴」をくりぬき、耳の部分に穴あけパンチもしくはカッターで穴を開けて、ゴムやひもを通せば完成。オリジナルの“輪入道”を作成しよう！

色を塗ったお面は、ハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて是非SNSにアップ！投稿された画像をキャスト＆スタッフが楽しみにしています。

次回、第8話は初めての武蔵（櫻井翔）と大和（菊池風磨）の共闘！

武蔵：「大和、俺と来るんだ」「般若を生み出したのは、俺たちだ」「伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」

大和：「おもしろいですね、武蔵刑事」

武蔵：「行くぞ！」

放送は9月6日（土）よる9時。

TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。各話に張り巡らされた伏線を隅々までチェックしよう！

Huluでは「放送局占拠」最新話まで、"占拠シリーズ"過去作「大病院占拠」「新空港占拠」、同じ世界線の「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」を全話独占配信中。

●第7話のストーリー（ネタバレあり）公開

“妖”の本当の狙いは!? 伊吹（加藤清史郎）を狂わせた原因とは!? ついに大和の命の灯が……第7話のストーリー（ネタバレあり）を公開中。

