次回9月6日（土）よる9時に第8話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

本日8月23日（土）に放送した第7話では、武装集団・“妖（あやかし）”の中で正体が明かされていなかった、“輪入道”を演じているのは原西孝幸（FUJIWARA）であることが明らかとなった。

原西演じる八丈豪は「放送局占拠」第1話でバスジャックを起こした犯人。警察に追い詰められバスもろとも自爆し死亡した犯人が“輪入道”だったのだ。当記事では原西の発言（コメント）を紹介。

●原西孝幸（FUJIWARA）発言

「輪入道は俺やで！ 輪入道こと八丈役をやらしてもらった原西です、最初バスジャック犯で1話で死ぬ役ですとマネージャーから聞いていたので、まさかこんな大事な役だなんて、とにかく一生懸命やらしていただきました。

考察動画で輪入道のお面から見えてる顎がおじいちゃんて言われてましたが、結構恥ずかしいもんですね、今日7話見たあともう一度1話見てください、より楽しめます！」