◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―５中日（２３日・マツダスタジアム）

広島は連敗で５位に転落した。先発の森下が７回失点で１４敗目。初回に先頭からの連打でピンチを招き、２点を失った。１死一、三塁から上林の二盗に対し、捕手の坂倉の悪送球で先制点を献上した。３回にも盗塁を絡められて追加点。２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）でも４盗塁を許すなど苦しい状況だ。打線は３回に中村奨の適時打と小園の左犠飛で１点差に迫ったが、終盤に突き放された。

以下は試合後の新井貴浩監督の一問一答

―森下は序盤の失点が響いた

「まあまあ、粘ってゲームはつくったと思います」

―初回は守備のミスもあり

「防げる失点はあったと思うので、そこも反省して次に備えたいと思います」

―坂倉は苦しい１週間になっている

「本人も苦しいと思うけど、思い切ってやってくれたらいいと思います」

―高橋宏から２点を返した

「いい攻撃はできたと思う。奨成も難しい球だったけど、いいタイムリーヒットだった。小園も得点圏でいいアプローチの仕方だったと思います。前回、前々回（の高橋宏との対戦）よりいい攻撃ができたと思います」