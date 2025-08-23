元ＡＫＢ４８で女優・前田敦子（３４）の姿にネットはくぎ付けになった。

２２日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に生登場。高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃とともにＯＧとして出演し、現役のメンバーと２０１１年の大ヒット曲「Ｅｖｅｒｙｄａｙ、カチューシャ」を披露した。

前田はクールなパンツ衣装でセンターを務めた。圧倒的な存在感を放ち、番組を見たネットは「前田敦子のきらきらほんとにやばい」「いやほんまに前田敦子！！」「まじで３０代？一児の母？まじで？フツーにアイドルなんですけど？かわいすぎない？？」「圧倒的存在感と変わらないスタイル」「何故かは分からないが、前田敦子を見てしまう。うまく言語化できないけど、何かが他の人と違う」と見入ってしまった。

また「前田敦子卒業したのが２０１２年なのに、２０２５年になってもアイドルオーラ出せてるってどういうこと？！」「Ｍステに前田敦子さんセンターでＡＫＢ出てたのたまたま見たら、そのオーラとバツグンの可愛さにやられた。現役メンバーより年上なのに誰よりも可愛いってすごい」「顔可愛い子は現役の子でもいるけど、この圧倒的センター感が前田敦子なんだよなぁ……なんでなんだろなぁ……」「不動のセンターなんだな。あっちゃんの存在感エグい」「Ｍステ、前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃、現役メンバーに混ざっても浮いてないの凄（すご）いな」と驚きの声が寄せられた。