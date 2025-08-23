お肉なしでもガッツリ！「厚揚げの回鍋肉風」がレンチン5分で超簡単＆ヘルシー美味

肉なしとは思えないボリューム！厚揚げの回鍋肉風

肉と野菜がガッツリ食べられる回鍋肉は、大人から子どまで大人気のおかずです。ただ、お財布がちょっと寂しい時には肉が減るので、物足りないおかずになりがちです。そんな時は、肉の代わりに厚揚げを使ってみませんか。しかもレンジで作ればスピーディー。ノンオイルで作っても、コクと旨味のある味に仕上がりますよ。

厚揚げを準備したら、早速スタート

作り方は、ボウルの中に厚揚げ、野菜、調味料を加えてレンジに5分かけるだけ。加熱後は、全体をしっかり混ぜたら完成です。濃いめの味付けでご飯がすすみます。野菜から水分が出る前に早めに食べるのがおすすめですよ！



肉なしとは思えないボリューム感！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には、「厚揚げとキャベツだけですが、ちゃんと回鍋肉！」「油使わないからヘルシーですね。おいしかったです」と大好評。レンジで作ったとは思えないほど、ボリューミーでおいしそうなつくれぽばかりですよ。





レンジに入れるボウルがないときは、ラーメン丼のような深い器で代用することもできます。まだまだ暑い時期、がっつり系のおかずが食べたい人も、ヘルシーなおかずが食べたい人も、きっと大満足するはず。ぜひ、お試しください。