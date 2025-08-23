石破首相と来日した韓国の李在明大統領が首脳会談を行い、両首脳は、日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことで一致しました。

石破首相は李大統領を首相官邸の玄関で出迎え、両首脳は笑顔で握手を交わすなど、和やかなで雰囲気で、会場に入りました。

石破首相

「現下の非常に厳しい戦略環境のもとで、大統領がこのように日本に最初にご訪問となったことは大変に心強いことであります」

李大統領

「最近は通商問題や安保問題をめぐって国際秩序が揺れているため、韓国と日本が、いつにも増して協力関係を強化しなければならない」

当初20分間の予定だった少人数会合は1時間あまりに及び、両首脳は、その後の拡大会合や夕食会も含めおよそ3時間半にわたって会談しました。石破首相は「幅広い議題について、非常に有意義な意見交換ができた」と強調しています。

両国は17年ぶりに首脳による共同文書を発表し、文書には、「日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことで一致した」と明記されました。石破首相は、「歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継ぐ」としています。会談では、安全保障分野に関し、日韓両国の戦略的な意思疎通を強化する方針で一致しました。

また、若者の交流を促進するため、働きながら長期滞在できる「ワーキングホリデー」制度の拡充、水素や人工知能など先端産業分野での協力を拡大することでも一致しました。

李大統領は、首脳同士の相互訪問、いわゆる「シャトル外交」として、石破首相に対し、韓国の地方で歓迎したい、と呼びかけました。