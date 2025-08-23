戦後８０年の夏、深紅の大優勝旗が１５年ぶりに沖縄へ――。

第１０７回全国高校野球選手権大会で２３日、沖縄尚学（沖縄）が初めて夏の甲子園を制した。高校野球は「戦争の影を落としていた沖縄で、県民を一つにした」というほど特別な存在。節目の年につかんだ栄冠に、県民からも祝福の声が上がった。（岡絃哉、今村錬）

二回、沖縄尚学の宜野座恵夢選手（３年）が打席に立つと、戦後の復興を支えた沖縄民謡「ひやみかち節」をもとにした応援歌が流れた。「ひやみかち」は沖縄の言葉で「さあ立ち上がれ」などの意味を持つ。応援歌だけでなく指笛も響き渡り、スタンドの一体感は一層高まった。

「当たり前のように野球ができることに感謝したい」。背番号２０を背負ってベンチ入りした玉那覇宝生選手（２年）は話す。

祖父・玉城勝敏さん（８２）は同校ＯＢで野球部に所属。戦後間もない時期、落下傘の切れ端を縫い合わせた手作りのグラブや、丸めた紙切れをひもで縛ったボールで遊んだ。幼い玉那覇選手ともキャッチボールをしたり、高校野球を一緒に見に行ったりした。「甲子園に立つ孫を見ることができるのはうれしい。それも平和だからこその楽しみだ」

全国選手権（前身大会）が始まったのは１９１５年だが、沖縄勢としての初出場は５８年の首里まで待つことになる。「応援席は沖縄一色になっていた。あの時の興奮は忘れられない」と大阪沖縄県人会連合会会長の山端立昇さん（８５）は思い起こす。コザで６５年の選抜大会に出場した県高校野球連盟元理事長の平良章次さん（７７）は「７２年の沖縄返還前に本土とつなげてくれたのが野球だった」と語る。

その後、県勢は９０年代に沖縄水産が夏に２度準優勝するなど躍進。９９年には沖縄尚学が選抜大会で、春夏通じて県勢初の優勝を成し遂げた。その時のエースが現在指揮をとる比嘉公也監督（４４）だ。

２０１０年の興南以来、県勢２度目となる夏制覇に、甲子園から約１２００キロ離れた沖縄県も歓喜に沸いた。那覇市の繁華街・国際通り近くの居酒屋では、優勝が決まると、手踊り「カチャーシー」で盛り上がった。店主の山川純子さん（５６）は「沖尚の選手たちがパワーの源で自分たちも頑張れる」と喜んだ。

応援で行き来する県民のため、日本トランスオーシャン航空は急きょ、那覇と関西を結ぶ定期便を増便。直行便のチケットが取れず、熊本経由で応援に駆けつけた人もいた。

元高校球児で、沖縄と野球の発展を間近で見てきた石川善一さん（８６）は「今回の沖縄尚学の躍進でも県民が一つになり、野球が沖縄を平和に導いてくれたような気がする」と感慨深げに語った。