タレント・渡辺直美が２２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル内のシリーズ企画「東京ドームへの旅」特別編として、芸歴２０年での思い出の地を巡る「ライブバス生配信」を開催した。

同配信は、渡辺が来年２月１１日にピン芸人として初となる東京ドーム公演「渡辺直美（２０）ｉｎ 東京ドーム」を開催することを記念して実施。渋谷では、渡辺とＮＳＣ同期であるジェラードンがゲストで登場し、思い出のライブハウスがあった場所に向かいながら、昔話に花を咲かせた。

かみちぃは、渡辺のブレイクのきっかけとなった「ビヨンセのモノマネ」を初披露した場にいたと告白。ＮＳＣ卒業後、ライブで特技披露をするオーディションで、普段はなかなか笑わない作家が大笑いしたといい「（ネタ見せの）会議室はとんでもない空気だったからめっちゃ覚えてんのよ。そこで笑いとって『すげー！』と思っていた数カ月後には『爆笑レッドカーペット』でレッドカーペット賞を取って、『マジかよ！』と思った」と当時から渡辺の才能に脱帽の様子だった。

そんなジェラードンも、今ではＹｏｕＴｕｂｅで公開中の数々のコントが話題を呼んでいる。渡辺は「いつか、ＹｏｕＴｕｂｅでジェラードンとコントをやりたい」と願望を口にし、「アイデア出しあって３人でやろうよ！」と提案していた。

その後、渡辺は新宿にも赴き、最後は公演を行う東京ドームにも到着。公演については「内容も固まってきている」と明かし「デビューしてから２０年の中でやってきたことを全部入れるつもり」と説明。「すべてが詰まった『エンターテインメント』としても面白い回。濃厚な時間がありつつ、初めてくる方も楽しめる感じになっていると思う」と力を込めた。

また配信内では、東京ドーム公演のオフィシャルグッズに先駆け「うにょ達サポートグッズ」なる期間限定（３１日までの受注生産）の応援グッズの販売を発表。Ｔシャツやトートバッグなどで、渡辺は「これを着て周りの皆さんに『渡辺直美が東京ドームやるんだ！』とアピールしてもらう企画です」とＰＲした。