¹¾·¼¿ÃÎ©Ë¡°Ñ°÷¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¡¡ÉÔÀ®Î©¡¡¹ñ²ñÉûµÄÄ¹¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæÃæÃæ±û¼Ò¡ËÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¤Ç23Æü¡¢Æ±»ÔÂè8Áªµó¶èÁª½Ð¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤Î¹¾·¼¿Ã¡Ê¤³¤¦¤±¤¤¤·¤ó¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ë¡Ê²ò¿¦ÀÁµá¡Ë¤Î»¿ÈÝ¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢È¿ÂÐÉ¼¤¬»¿À®É¼¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥ê¥³¡¼¥ë¤ÏÉÔÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¾»á¤ÏÎ©Ë¡±¡Éû±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñÉûµÄÄ¹¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ±ûÁªµó°Ñ°÷²ñ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐ¤¬6Ëü9709É¼¡¢»¿À®¤¬3Ëü4064É¼¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï50.24¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¹¾»á¤Ï1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î53ºÐ¡£Âç³Ø¶µ°÷¤äÂæÏÑ·ÐºÑ¸¦µæ±¡Éû¸¦µæ°÷¡¢¹ÔÀ¯±¡¿·Ê¹¶ÉÄ¹¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2012Ç¯¤ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤Ë½éÅöÁª¤ò¿ë¤²¡¢16Ç¯¡¢20Ç¯¡¢24Ç¯¤ÎÏ¢Â³4Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£20Ç¯3·î¤«¤é21Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÌ±ÅÞ¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê郝Àã¶ª¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
Ãæ±ûÁªµó°Ñ°÷²ñ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¿ÂÐ¤¬6Ëü9709É¼¡¢»¿À®¤¬3Ëü4064É¼¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï50.24¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¹¾»á¤Ï1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î53ºÐ¡£Âç³Ø¶µ°÷¤äÂæÏÑ·ÐºÑ¸¦µæ±¡Éû¸¦µæ°÷¡¢¹ÔÀ¯±¡¿·Ê¹¶ÉÄ¹¡Ê³ÕÎ½¡Ë¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2012Ç¯¤ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤Ë½éÅöÁª¤ò¿ë¤²¡¢16Ç¯¡¢20Ç¯¡¢24Ç¯¤ÎÏ¢Â³4Áª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£20Ç¯3·î¤«¤é21Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÌ±ÅÞ¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê郝Àã¶ª¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë