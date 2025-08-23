¶â±¿¤¬Æ¨¤²¤ë¡ª¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î3¤Ä
»×¤ï¤º¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬´·¤¬¶â±¿¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï±¿µ¤¥À¥¦¥ó¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â!? º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶â±¿¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤ÏÂç¾æÉ×¡© ¶â±¿¤¬²¼¤¬¤ë¸¼´Ø¤ÎÆÃÄ§
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À®¿Í¤·¤¿Â©»Ò¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤¿É½¾´¾õ¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î¼ÒÆâ¥´¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ú¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ï¤ì¤¿´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ê¤É¤âNG¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¿¢Êª¤Ï¼Ùµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤â¤Î¤È¤µ¤ì¡¢³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼Ùµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Í×¤Ï¡¢¶õ¥Ü¥È¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥´¥ß¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¥¥ì¥¤¤ËÀö¤Ã¤ÆÍÛ¤ËÅö¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤·¤¿¸å¤Ë°ìÎØÁÞ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ÎÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÈÂ²¤¬¶¦Í¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Å¤¤¼Ì¿¿¤Ï¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¾þ¤ë¼Ì¿¿¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤âÂ¿¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¤¤Î¤ÇÀßÃÖ¤·¡¢»Å»ö¾ì¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤Ê¬Åª¤Ë¤â¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±¿µ¤¤âÍî¤È¤µ¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»¶¤é¤«¤¹¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¤è¡£
°Ê¾å¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¶â±¿¤¬Æ¨¤²¤ë¤â¤Î3¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï²È¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿µ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤±¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µï¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤ë¡ÊÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¢¡¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤ÏÂç¾æÉ×¡© ¶â±¿¤¬²¼¤¬¤ë¸¼´Ø¤ÎÆÃÄ§
1. »þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¤â¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¹¬¤»¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜ¤Ï²¿¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ï¤ì¤¿´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ê¤É¤âNG¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¿¢Êª¤Ï¼Ùµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤â¤Î¤È¤µ¤ì¡¢³«±¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼Ùµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
2. ¶õ¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¤ä¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë³¤³°¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤ä¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÃª¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÃæ¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Ü¥È¥ë¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±¿µ¤¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢¶õ¥Ü¥È¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥´¥ß¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢°ìÅÙ¥¥ì¥¤¤ËÀö¤Ã¤ÆÍÛ¤ËÅö¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤·¤¿¸å¤Ë°ìÎØÁÞ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ÎÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. ¸Ä¿Í¤Î»ý¤ÁÊª¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¤â¤Î¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤ËNG¡£²ÈÂ²¤¬¶¦Í¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤±¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤¬¶¦Í¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Å¤¤¼Ì¿¿¤Ï¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Äê´üÅª¤Ë¾þ¤ë¼Ì¿¿¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤âÂ¿¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¤¤Î¤ÇÀßÃÖ¤·¡¢»Å»ö¾ì¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤Ê¬Åª¤Ë¤â¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤¬ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢±¿µ¤¤âÍî¤È¤µ¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»¶¤é¤«¤¹¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¤è¡£
°Ê¾å¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¶â±¿¤¬Æ¨¤²¤ë¤â¤Î3¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï²È¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿µ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤±¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µï¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤ë¡ÊÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)