北野瑠華が地上波連続ドラマ初主演で挑むちょっぴりエッチなラブコメディー『グラぱらっ！』（ABCテレビにて毎週日曜深夜0時10分放送）

【夢の週刊フランクの初表紙撮影！海で、笑顔がはじけるさくら】

『ミスフランクコンテスト』開催のウラでは、危険な罠が渦巻いていた！

チコ（矢野ななか）に迫る金持ちオヤジ・ムーたん（西洋亮）の毒牙、グランプリのためには手段を選ばないあゆ（橋本梨菜）、

そして、かつてムーたんに弄ばれたさおり（二瓶有加）によるまさかの反撃…。

波乱だらけの『ミスフランクコンテスト』は、 さくら（北野瑠華）の意外な決断をきっかけに、予想外の展開を迎える…！

【スタイル抜群！ミスフランクのファイナリストたち】

【「ヤらせてあげてるんだから山ほど課金しなさい！」と逆に襲い掛かるあゆ。このあと、馬乗りに…！？】

【下着姿のままホテルから逃げ出したチコ】

【決勝は、全員白い水着！】

【出演】

葛木さくら 北野瑠華



隅田忍 押田岳



椎名あゆ 橋本梨菜

チコ 矢野ななか

ムーたん 西洋亮

矢野正樹 木村伊吹

花田さおり 二瓶有加

逢坂みお 永尾まりや ※逢 のしんにょうは点ひとつです

【第７話あらすじ】

『ミスフランクコンテスト』で高額な投げ銭をしては、数々のグラビアアイドルを毒牙にかけてきたムーたん（西洋亮）が、今回のコンテストで目を付けたのはチコ（矢野ななか）だった。

「1位にしてあげる」とホテルでチコとの密会を画策し、体の関係を迫る…が、そこへ現れたのはあゆ（橋本梨菜）だった。

「ヤらせてあげてるんだから山ほど課金しなさい！」とすごむあゆは、ムーたんに襲い掛かる！

その隙にチコはホテルの部屋から逃げ出し、忍（押田岳）とさくら（北野瑠華）に助け出される…。

そしてその直後、ムーたんの悪事を盗撮していたのは、さおり（二瓶有加）だった。自分を犠牲にし続けてきたことに嫌気がさしていたさおりは、みお（永尾まりや）に「もう、大人に搾取されんの、やめます」と告げる。その表情は清々しくて…。

ムーたんとあゆの“裏取り引き”は配信され、ムーたんのゲスい画策は、白日の下にさらされ、あゆはコンテスト失格となる。

一方で、グランプリのために投げ銭を買収しようとしてしまったことに傷心するチコ。ムーたんとの密会は暴露されなかったものの、リスナーに課金を促す失言をしたことで炎上し、ファンを失い続けていた。

「この世界、誰かが運を無くして、その運を誰かが拾うもんなんだよ」。みおは、そんな厳しい言葉とともに、「さくらちゃんにとってはチャンスだよ。グランプリを獲らせてあげて」と忍の背中を押す。

そんな中、失意のどん底にいるチコのことを気にかけ続けていたさくらは、意外な決断をするのだった…。

ABCテレビ『グラぱらっ！』は、毎週日曜深夜0時10分放送。TVerで見逃し配信 DMM TVでは独占見放題配信！８月24日（日）は、放送時間変更の場合あり