女優でモデルの岡崎紗絵（29）が23日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）に出演。理想のタイプを赤裸々に語った。

この日の放送では、さらば青春の光・森田哲矢とともに箱根の観光スポットを巡るロケを敢行。2人は2019年放送のドラマ「猪又進と8人の喪女（もじょ）〜私の初めてもらってください〜」で共演しており、今回のロケも終始和やかな雰囲気で進行した。

夏季限定の“冷やし温泉”で足湯を体験する中、森田が「これはやっぱり異性と来たいよね」とつぶやき、「どうなんですか？デート的なのはあるんですか？」と突如、踏み込んだ質問を投げかけた。

岡崎は「だいぶツッコんだこと聞きますね」と笑いながらも「今年30歳になるんですよ。ちょっと自分も年を重ねて落ち着いた恋愛ができたらな」と本音を明かした。

さらに森田が「どういう方、理想のタイプとかあるの？」と続けて聞くと、「心に体力がある人がいい。元気で何でも楽しむ心を持ってる人がいい」と理想の男性像を語った。

これに森田が「“ツッコみますね”って言ってるわりには楽しそうにしゃべりますね。今、誰かを思い浮かべてたな？」とツッコミを入れ、岡崎は思わず大笑いしていた。