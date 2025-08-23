お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が23日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）に出演。親しみやすい女優を明かした。

この日の放送では、女優でモデルの岡崎紗絵とともに箱根の観光スポットを巡るロケを敢行。2人は2019年放送のドラマ「猪又進と8人の喪女（もじょ）〜私の初めてもらってください〜」で共演しており、久々の共演とは思えないほど終始和やかな雰囲気で進行した。

ロケ終盤、森田は「6年前に共演して以降、何作品ぐらい出てますか？いかつい量出てるよ。いろんな作品に出てるの見てて興ざめしたもん。これ以上遠くに行かんといてくれ」と今やドラマや映画に引っ張りだこの岡崎へ愛あるコメント。

これに岡崎も「6年ぶりだったのにそんな感じしない」とロケを楽しんだ様子で応じた。

森田はさらに「6年前のことが思い出されたというか。たしかに俺のことをこんな感じで雑に扱ってたわって（笑）。一番親しみやすい女優さんかも。今親しみやすい女優、岡崎紗絵と野呂佳代やもん！」と伝えると、岡崎は「よかったですそれは〜」と満面の笑みを見せていた。