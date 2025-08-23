アンモニャイト、イカ耳、猫転送装置…どんな状態!? 気になる10個の猫造語
ペットフード協会の全国犬猫飼育実態調査によると、2024年の猫の飼育数は約915.5万頭、犬の飼育頭数は約679.6万頭なのだそう。
それほどまでにペットとしての人気が高まっている猫ですが、猫好きの間で知られているさまざまな「造語」をご存じですか？
愛があふれるあまり変な造語が作られることもしばしば。そんな造語がたっぷり紹介されている『猫にまつわるコトバがぜんぶわかる!ねこまみれ事典』から、とくに気になる猫造語を10個ご紹介します。
▼1. アンモニャイト
猫が限りなく円に近い状態で寝ている姿をいいます。ぐるぐる巻きの化石、アンモナイトを彷彿（ほうふつ）とさせることから、それにかけてアンモニャイトと呼ぶように。ちなみにアンモナイトは貝ではなく、イカやタコなどの頭足類（とうそくるい）の仲間だとか。
この猫の姿は、寒い冬の時季に見られるもの。体温を逃さないように、丸くなって自らを温めているのです。
▼2. イカ耳
猫が耳を後ろに引いたり、耳介の部分を下に向けて水平にしたりしている状態を、イカ耳と呼びます。単純にイカのヒレに形が似ていることから、いつの頃からか、それが通称になりました。
この時の猫の気持ちは、「ちょっと怖い」。物事に警戒しているのです。なので、猫がイカ耳になっていたら、あまりしつこくしないであげて。
▼3. エアモミモミ
モミモミとは、ふみふみともいう、猫が柔らかいものの上で交互に足踏みすること。甘え気分の時にする行動で、母猫のおっぱいをもんで出やすくして飲んでいた子猫時代の行動が由来です。
毛布の上などですることが多いのですが、たまに柔らかいものが何もなくても宙に向けて両前足を動かすことがあり、これをエアモミモミと呼ぶわけです。
▼4. 液体説
猫の、果てしないまでに柔らかい体は、「もしや液体では」と思われがち。体よりもずっと小さな入れ物に、まるで奇術師のように体を丸めて入っていく様はミラクル。
2017年のイグノーベル物理学賞で「猫は固体かつ液体なのか？」との研究が受賞したことが話題に。容器に合わせて形を変えるのが液体の定義だとしたら、まさしく猫は「液体」ですね。
▼5. エビフライ
茶トラの猫が寝ている姿が「エビフライに見える」とSNSで話題になったのが発端。そこから茶トラの寝姿＝エビフライの写真がたくさん投稿されるようになったようです。
色合い、微妙な体のくねり方、衣のようなふわふわ感が似て見えるポイントのよう。いろいろなものに擬態できる（？）猫って、見ていて飽きないですね！
▼6. 猫吸い
猫の体に顔を埋め、すーすーとにおいを嗅ぐことを「猫吸い」といいます。ペットを飼っている人なら、その愛らしさに、思わずハグしたりギュッとしたりするのはよくあること。
その延長線上で、とある猫好きの著名人が「猫吸い」の話をしてから、「飼い主あるある」で広がった言葉です。噂によると、猫は香ばしいにおいがするようですよ。
▼7. 猫団子
複数の猫がくっつきあって寝ている状態をいいます。とくに丸まっていると団子に見えることから、こういわれますが、丸まっていなくても、連なっていれば「猫団子」です。
これは仲がよい猫同士でしかしない行動で、暑い時季には、あまり見られません。くっついて暖をとっている意味もあるので、冬の風物詩ともいわれます。
▼8. 猫転送装置
床にひもで円を作ったり、マスキングテープなどを床に円状に貼ったりすると、なぜか猫がその円の中に入る、といった事象のこと。とあるブロガーの記事から話題になったといいます。
自然と猫がその円の中に移動するので、「転送装置」と呼ばれるように。面白いように猫が円に吸い込まれていく様子から、「ねこホイホイ」ともいわれます。
▼9. ねこ鍋
猫が土鍋に体を納めている状態のことをいいます。鍋の用意をしていた人が、気づいたら飼い猫が土鍋に丸くなって入っていた様子をネットに投稿したことが発端のよう。
猫は狭い空間に入り込むのが好きなので、土鍋の大きさがちょうど猫の大きさにぴったりでよかったのでしょうね。
▼10. 猫の開き
猫が両前足と両後ろ足、すべてを投げ出して無防備に寝ている状態を、魚の干物にちなんで猫の開きと呼ぶようになりました。
干物に表と裏があるように、猫にも仰向けバージョンとうつ伏せバージョンがあります。体を開くことによって、体温がこもらないようにしているので、猫の開きは、暑い季節によく見られます。この書籍の監修者 プロフィール
今泉忠明
哺乳動物学者。日本動物科学研究所所長。監修の『おもしろい！進化のふしぎざんねんないきもの事典』（高橋書店）シリーズがロングセラーとなる。
田草川史彦
東京都新宿区の聖母坂どうぶつ病院院長。地域に根ざしたアットホームな動物病院づくりを目指している。
石原さくら
猫写真家・猫研究家。キャッテリーや猫カフェも運営。愛玩動物飼養管理士１級。(文:今泉 忠明)
