¡ÚJ£±Âè27Àá¡Û¼¯Åç¤¬¿·³ã¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á»ÃÄê¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡£CÂçºåÂÐ¿À¸Í¤Ï¥É¥í¡¼·èÃå¡¢Àîºê¤¬ÍðÂÇÀï¤òÀ©¤¹
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï£¸·î23Æü¡¢J£±Âè27Àá¤Î£¸»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¿·³ã¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï£´Ê¬¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢17Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿87Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡££²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¾¡ÅÀ¤ò51¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ»ÃÄê¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÔÃæ¤ÎGÂçºå¤Ï²£ÉÍFC¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤à¡££¸Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï²£ÉÍFM¤È£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¹Åç¤ÏÅìµþV¤Ë£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢²¬»³¤Ï¾ÅÆî¤ò£±¡Ý£°¤Ç¤¯¤À¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°ÂÐÀîºê¤Ç¤Ï·×£·¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡££´¡Ý£³¤ÇÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÀîºê¡£CÂçºåÂÐ¿À¸Í¤Ï£±¡Ý£±¤Ç¾¡ÅÀ£±¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢Ê¡²¬ÂÐÀ¶¿å¤Ï£°¡Ý£°¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡J£±Âè27Àá¤Î·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢§£¸·î22Æü³«ºÅÊ¬
Çð £´¡Ý£² ±ºÏÂ
¢§£¸·î23Æü³«ºÅÊ¬
Ê¡²¬ £°¡Ý£° À¶¿å
ÅìµþV £°¡Ý£³ ¹Åç
¿·³ã £±¡Ý£² ¼¯Åç
Ì¾¸Å²° £³¡Ý£´ Àîºê
GÂçºå £³¡Ý£² ²£ÉÍFC
CÂçºå £±¡Ý£± ¿À¸Í
²¬»³ £±¡Ý£° ¾ÅÆî
²£ÉÍFM £°¡Ý£° Ä®ÅÄ
¢§£¸·î24Æü³«ºÅÊ¬
FCÅìµþ 19:00 µþÅÔ
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¼¯Åç¤Ï¿·³ã¤ÈÂÐÀï¡£³«»Ï£´Ê¬¤ËÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢17Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿87Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡££²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¾¡ÅÀ¤ò51¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ»ÃÄê¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÔÃæ¤ÎGÂçºå¤Ï²£ÉÍFC¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤à¡££¸Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï²£ÉÍFM¤È£°¡Ý£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¹Åç¤ÏÅìµþV¤Ë£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢²¬»³¤Ï¾ÅÆî¤ò£±¡Ý£°¤Ç¤¯¤À¤·¤¿¡£
¡¡J£±Âè27Àá¤Î·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢§£¸·î22Æü³«ºÅÊ¬
Çð £´¡Ý£² ±ºÏÂ
¢§£¸·î23Æü³«ºÅÊ¬
Ê¡²¬ £°¡Ý£° À¶¿å
ÅìµþV £°¡Ý£³ ¹Åç
¿·³ã £±¡Ý£² ¼¯Åç
Ì¾¸Å²° £³¡Ý£´ Àîºê
GÂçºå £³¡Ý£² ²£ÉÍFC
CÂçºå £±¡Ý£± ¿À¸Í
²¬»³ £±¡Ý£° ¾ÅÆî
²£ÉÍFM £°¡Ý£° Ä®ÅÄ
¢§£¸·î24Æü³«ºÅÊ¬
FCÅìµþ 19:00 µþÅÔ
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É