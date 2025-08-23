個人向け国債・固定5年を金利0.97％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？【2025年8月7日から募集開始】
2025年8月7日から募集開始した個人向け国債・固定5年（第173回債）の金利は「0.97％」です。今回は、個人向け国債・固定5年を100万円購入した場合、半年後に受け取る利息はいくらになるのかを解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×0.97％×1/2（半年間であるため）＝4850円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「985円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・固定5年を金利0.97％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「4850円−985円＝3865円」となります。
▼少額から無理なく始められる
個人向け国債は毎月販売されており、1万円から購入可能です。まとまった資金がなくても始められるため、投資初心者の方は「まずは試してみる」感覚で気軽にスタートできます。
▼リスクを抑えて資産を守れる
個人向け国債は元本保証付きで、固定金利型なら購入時の金利が満期まで変わらず安定運用が可能です。株式や投資信託など値動きの大きい資産を保有している方にとっては、リスクを和らげる「安全資産」としてポートフォリオの安定性を高められます。
▼「使う時期」が決まっている資金を減らさず管理できる
個人向け国債は、満期（3年・5年・10年）があらかじめ決まっているため、リフォーム費用や旅行資金、子や孫への援助資金など、使う時期が明確なお金の運用に適しています。大切な資金を減らしたくない方が安心して保有できます。
2025年7月時点では、全国に882カ所の金融機関で購入可能です。どこで買えるか詳しく知りたい方は、財務省のホームページで確認できます。
さらに、購入から1年たてば1万円単位で中途換金が可能なので、急な出費にも対応可能です。ただし、換金時は「直前2回分の利子×0.79685」が差し引かれますので注意しましょう。
2025年8月時点では、変動10年と固定5年の金利がいずれも年0.97％と比較的高水準。「安全性が高く、安定的な利回りが期待できる資産」として、個人向け国債は投資初心者にもベテランにも有力な選択肢と言えるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
