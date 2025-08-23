武蔵（櫻井翔）と大和（菊池風磨）が共闘!?“輪入道”を演じているのが原西孝幸（FUJIWARA）であることも明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「輪入道は俺やで！最初バスジャック犯で1話で死ぬ役ですとマネージャーから聞いていたので、まさかこんな大事な役だなんて」（原西孝幸）

櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第7話が8月23日に放送され、武装集団・妖（あやかし）のなかで正体が明かされていなかった、輪入道を演じているのが原西孝幸（FUJIWARA）であることが明らかとなった。

原西演じる八丈豪は『放送局占拠』第1話でバスジャックを起こした犯人。警察に追い詰められバスもろとも自爆し死亡した犯人が輪入道だった。

また、今回の解禁にあわせて輪入道のお面が、番組公式サイトで無料ダウンロードができるようになった。

第7話は、大和（菊池風磨）が妖に手を貸したわけは、兄のように慕ってくれた大島瞳（上西星来）をのっぺらぼう（北村優衣）に殺されたからだった。

しかし、1ヵ月前、鎌鼬（かまいたち）事件で娘の純恋を失っていた輪入道・八丈豪（原西孝幸）が、のっぺらぼうハメられてバスに立てこもり、自爆。

八丈の死を悼む伊吹（加藤清史郎）は、殺人を容認しない大和に背いてのっぺらぼうを射殺し、大和を妖から追放したのだった。

すべてを知った武蔵（櫻井翔）は大和を冷凍庫から救い出し、「伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」と呼びかける…という展開だった。

そして、8月30日放送の第8話では、初めて武蔵と大和が共闘する。

番組情報

日本テレビ『放送局占拠』

毎週土曜 21:00～

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 原西孝幸 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

製作著作：日本テレビ

『放送局占拠』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dbs3/