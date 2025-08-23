沖縄尚学の比嘉監督、モウリーニョ監督に重ねる声が続々

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で第15日が行われた。決勝で沖縄尚学（沖縄）が日大三（西東京）を3-1で破って悲願の初優勝を果たした。沖縄尚学を率いる比嘉公也監督は、サッ カーの世界的名将に似ているとネットで再び話題に。風貌が野球ファン以外にも広まっている。

比嘉監督は、ベンチから鋭い視線をグラウンドに送る姿が、チェルシー、インテル、レアル・マドリードなど世界のトップチームで数々のタイトルを手に入れ、現在はフェネルバフチェ（トルコ）でタクトを振るうジョゼ・モウリーニョ監督に似ているとネットで話題となり、海外サイトまで写真を投稿する事態になっていた。

大会期間中、NHKの中継を見た視聴者の間で話題だったが、優勝で指揮官への注目がさらに高まり、Xではトレンド入りを果たした。今回も様々なコメントも並んだ。

「帽子かぶってベンチからグラウンド睨んでいる顔がモウリーニョなんだよな」

「俺の中で名将タイプの顔ってカテゴリーができた」

「まじモウリーニョだった。ビックリした」

「顔もだけど表情の作り方が完全にモウリーニョで凄いw」

「モウリーニョ、甲子園までタイトルとっちゃったら天才やん」

「モウリーニョに激似の監督マジで似てる」

さらに戦術的な類似点を指摘する「守備的で勝つことに徹するモウリーニョと確実にバントで進塁させて点を取ることに徹する比嘉監督は戦術面でも似ているかもしれないな」というコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）