ヴィクトリーナ姫路が2025-26シーズンの新体制を発表
大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は23日、2025-26シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。
選手一覧には今季の所属選手が名を連ねる他、今シーズンに着用する背番号も明らかとなった。今シーズン新加入で女子日本代表のアウトサイドヒッター野中瑠衣は12番を、リベロの福留慧美は13番を着用。また先日、負傷による契約解除が発表されたミドルブロッカー（MB）のミンニャ・オスマジックが昨シーズンに着用していた7番は、代わって入団したMBのミラ・トドロヴァが着用することとなった。
監督を務めるのは、2023年から3季連続でアヴィタル ・セリンジャー氏。また小野澤裕太氏と、昨シーズン限りで現役を引退した柴田真果氏が新たにコーチに就任している。
姫路は昨シーズンのSVリーグ女子にて、レギュラーシーズンを27勝17敗の6位で終え、チャンピオンシップに進出。しかし、クォーターファイナルでSAGA久光スプリングスに敗れ、最終順位を6位で終えている。今シーズンは選手、スタッフともに新戦力を迎え入れ、昨シーズンのリベンジに挑む。
■2025-26シーズン 選手一覧
2.櫻井美樹
3.田中咲希
4.佐々木千紘
5.伊藤麻緒
6.吉田眞奈
7.ミラ・トドロヴァ
8.大島杏花
9.渡邉かや
11.宮部藍梨
12.野中瑠衣
13.福留慧美
16.イ・ジェヨン
17.野末 朋那
18.カミーラ・ミンガルディ
19.チャッチュオン・モクシー
20.河俣心海
21.矢田和香
23.山本侑奈
