大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は23日、2025-26シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

選手一覧には今季の所属選手が名を連ねる他、今シーズンに着用する背番号も明らかとなった。今シーズン新加入で女子日本代表のアウトサイドヒッター野中瑠衣は12番を、リベロの福留慧美は13番を着用。また先日、負傷による契約解除が発表されたミドルブロッカー（MB）のミンニャ・オスマジックが昨シーズンに着用していた7番は、代わって入団したMBのミラ・トドロヴァが着用することとなった。

監督を務めるのは、2023年から3季連続でアヴィタル ・セリンジャー氏。また小野澤裕太氏と、昨シーズン限りで現役を引退した柴田真果氏が新たにコーチに就任している。

姫路は昨シーズンのSVリーグ女子にて、レギュラーシーズンを27勝17敗の6位で終え、チャンピオンシップに進出。しかし、クォーターファイナルでSAGA久光スプリングスに敗れ、最終順位を6位で終えている。今シーズンは選手、スタッフともに新戦力を迎え入れ、昨シーズンのリベンジに挑む。

■2025-26シーズン 選手一覧

2.櫻井美樹

3.田中咲希

4.佐々木千紘

5.伊藤麻緒

6.吉田眞奈

7.ミラ・トドロヴァ

8.大島杏花

9.渡邉かや

11.宮部藍梨

12.野中瑠衣

13.福留慧美

16.イ・ジェヨン

17.野末 朋那

18.カミーラ・ミンガルディ

19.チャッチュオン・モクシー

20.河俣心海

21.矢田和香

23.山本侑奈