8月23日放送のABEMA「給与明細」では、グラドルがホテルの裏側に潜入。従業員として、部屋の清掃、フロント業務など体験し、計11時間働いた“給料”が渡された。

グラビアアイドルの水咲優美が潜入したのは宇都宮にある「HOTEL NOBLE」。そこで従業員として、部屋の清掃、はがし作業、フロント業務などを体験した。そして深夜2時、全ての業務が終了した。

この日の給与は、基本時給1,010円に加えて、3時間の深夜料金がつき、計11時間勤務で「1万2,044円」だった。水咲は「お金を稼ぐって本当に大変ですよね」と疲労を滲ませる。ホテルでの経験を通じて「今後絶対に綺麗に使うし、綺麗に使わない男にはもう冷める」と断言する。

しかし一方で「思ったよりも何倍もホテルが綺麗だし、設備もちゃんとしてる。楽しい場所だなと思った」と語った。今後は「彼氏ができたら行ってみたい気持ちもありつつ、でも、汚すのが申し訳なくて行きたくない気持ちもありつつ…」と複雑な心境を明かした。