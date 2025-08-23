【MLB】パドレス2ー1ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）

【映像】走者が歩きはじめる“衝撃光景”

8月22日（日本時間8月23日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、パドレスの走者が、信じ難い走塁死を遂げた場面が話題となっている。

3回裏・パドレスの攻撃、2死二塁、二塁塁上には、ライトへのヒットで出塁したこの回先頭の７番ラモン・ラウレアーノ、打席には1番のフェルディナント・タティス・ジュニアという場面で、カウント2-2からの5球目、ドジャース先発のブレーク・スネルが投じた内角低めのボール球、134km/hのカーブにタティス・ジュニアは打ちにいくも途中でバットを止め、これがスイングをとられずボールに。

すると二塁走者のラウレアーノは、タティスが三振したと誤解したのか、一塁塁審のスイングチェック中に、なぜか飛び出して歩きはじめるという、不可解な行動に。ドジャースの捕手ウィル・スミスはすぐさま三塁へと送球。周囲の状況から、途中でロレアノも自らのミスに気づいた様子で慌てて走り始めたものの万事休す。三塁タッチアウトでまさかの走塁死を遂げることとなった。記録上はディレイドスチールに失敗したような形となってはいるものの、通常ありえないようなミスであることから、目の前でタッチアウトとなったラウレアーノに、ティム・リーパー三塁コーチも思わず両手で頭を抱え、天を仰ぐこととなった。この場面にファンからは「何考えてんだよ！」「なにこれ？w」「大丈夫かよ」「酷すぎる」「ありえない」「三振って勝手に判断したのか」「スネル助かったｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

ラウレアーノといえば、オークランド・アスレチックス時代からその“広すぎる守備範囲”と“爆肩返球”に加え、意外性のあるパンチ力も魅力というパドレス期待の新戦力。今回の手痛いミスを帳消しにする魅力あふれるプレーに期待したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）