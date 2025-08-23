ガバッと着るだけ！【ZARA】大人の時短オシャレに♡「サマ見えワンピ」

コーデを組む時間のない忙しい日は、ガバッと一枚着るだけでコーデが完成するワンピースがあると頼りになります。【ZARA（ザラ）】の上品ワンピースなら、オンオフ問わず着られそうです。シックな色味と美しいシルエットでサマ見えが狙えて、時短でオシャレが叶うはず。秋口まで着られそうなので、ぜひワードローブに迎えて。

美しいプリーツディテールで上品 & 華やかに

【ZARA】「プリーツ入りミディワンピース ZW COLLECTION」\10,990（税込）

コーデをキリッと引き締めながら、リュクスなムードもまとえる黒のワンピース。ウエストのプリーツディテールが特徴で、一枚でサマ見えする予感。上品さがありながら抜け感をプラスするドロップショルダーで、リラクシーに着こなせそう。清涼感のあるリネンブレンド素材のワンピースは、夏にぴったりです。

大人っぽく着こなせるメリハリシルエット

【ZARA】「ZW COLLECTION ダーツ入りミディワンピース」\13,590（税込）

今季のトレンドカラーとして注目のブラウン。秋口にも着やすいカラーなので、長く活躍してくれそうです。たっぷりのギャザーでフェミニンなムードを漂わせつつ、ウエストをキュッと絞ればシルエットにメリハリを付けられます。深めのVネックが、首元をすっきり見せてくれるのも魅力的。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M