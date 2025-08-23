夏気分、急上昇ーーーッ！【3COINS】海・プールに連れてって♡「浮き輪」が超カワイイ

可愛すぎて、思わずキュン！ 海やプールで視線を集めること間違いなし！ 今回は、【3COINS（スリーコインズ）】の「浮き輪」をピックアップしてご紹介します。編集部では早くも“売り切れ確実”と話題沸騰中！ 気になった人は、早めのチェックがおすすめです。

神コスパ！「浮き輪：80cm」

シンプルながら、ランダムに描かれたカラフルラインが可愛い「浮き輪：80cm」。トレンドに左右されず長く使えそうなのも◎ 何より、お値段\550（税込）と超リーズナブル！ 迷わずカゴIN推奨です。

キラキラにテンションアップ！「ハート型浮き輪」

ピンクのハートはインパクト大！ キラキラのラメ入り「ハート型浮き輪」は、\880（税込）。フォトアイテムとしても大活躍間違いなし。ふくらませた時のサイズは、約縦80 × 横82cmです。

【3COINS】には、ビーチグッズもラインナップ豊富に揃っています。ぜひ、お出かけ前にチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N