「ウエスタン、阪神３−２広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

阪神は接戦を制して勝利した。

１カ月ぶりの先発マウンドに上がった伊藤稜が５回２安打１失点と好投。３番手で登板した畠が“連投テスト”をクリアしてリハビリ組を外れた。

四回２死一塁は福島が一塁への適時内野安打で出塁し、続く川崎への初球で盗塁に成功。２３盗塁とし、リーグ単独トップに浮上した。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−先発の伊藤稜が好投。

「良かったじゃない。うん、久しぶりに。先頭バッターのフォアボールというところもあるけど、今日はもうね、言ってた通り初回から飛ばしてたしね。そういうところでは、そういう気持ちが前面に出てた。久しぶりにいいピッチングしてくれたよ」

−五回に１５０キロ越え。

「うん。最後五回に出しよったやん。もう一回ほんとはね、六回も行かせようかと思ったけど、いろんなリリーフの絡みもあるんで、五回で切ったけど、五回の時はマックス行きよったよ。久しぶりじゃない。稜これやったら、また次先発で使ってみたいっていう気にね、させるようなピッチングしてくれたよ」

−畠は連投した。

「もうこれで故障者リストっていうか、故障者からはもうクリアっていうことで。石黒も畠も、これでね。やっぱりフォアボールを出しても、落ち着いてダブルプレーを取りよるわね、この辺はね」

−復帰から無失点を続けている。

「やっぱり経験が彼ら豊富なんでね。特に畠はジャイアンツでも先発も投げてたし、いい時の畠を知ってるからね、われわれはね。これからちょっと故障が長引いたけど、ここからまたアピール。１軍の中継ぎとか、そういうのにも十分争える力持ってるピッチャーなんで」

−福島はウエスタン盗塁数で単独トップになった。

「うん、そういったところでは、彼はもういつもね、全力プレーだ。ああいうファーストへヘッドスライディングして、けがしないかなと思うけど、そこをちょっと注意させなあかんところもあるけど、彼は今それがね、やっぱファンの方たちがすごい彼のプレーに対して拍手してくれるやん。そういうところが彼の持ち味というかを昔の亀山（努）を思い出すよ。亀山はちょっとわざとらしいとこあったけど。亀はわざとらしいとこあったね、もうええってっていうようなとこもあった。あったけどね、福島は純粋な、もう一生懸命なんとか塁に出よう、なんとかヒットを打ちたいという、バッターボックスでもそういう背中からオーラを感じる。亀山はちょっとわざとらしいとこあったけど」

−明日の先発は。

「明日は門別」