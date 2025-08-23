プロボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心が同級2位に浮上した前WBA世界同級王者・井上拓真との同級王座決定戦について言及した。



那須川は23日、自身が主催の「天心祭」を開催。その後、報道陣の取材に応じ、今年11月に見据える世界戦について語った。



那須川がランクインしているWBCは、現在IBFとの統一王座に君臨している中谷潤人がいる。しかし井上尚弥との対戦を予定している中で、バンタム級の王座を返上し、スーパーバンタム級に転級する意向を示している。



もしそうなれば、WBCでは王座決定戦が組まれることとなるが、ランキング1位の那須川と 2位の井上拓真が戦う可能性が高まってくる。それについて那須川は「別にそれを望んでいたわけではないですけど」と言いつつ「まあボクシングなのでどうなるか分からないですけど、僕が1位で2位が拓真選手、いつでもいける準備はしていますよ」と述べた。



さらに那須川はバンタム級で世界王者となった後に見据える計画も明かした。WBO世界バンタム級王者・武居由樹との王座統一戦も期待されるが「ずっとバンタムにいるとは思わない。面白いと思ったらいきます。いきなりヘビーにいくかもしれない。世界王座のベルトを取って実績を残して、僕の性格みれば分かると思うんですけど、ずっと同じ階級でやりたいと思わない」と複数階級挑戦も見据えていることを明かした。

