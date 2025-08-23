¡Ö¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿ÀÆ¸¤òÂçÀä»¿
¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼OB¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥³¡¼¥ë»á¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡Ê18¡Ë¤òÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØMETRO¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²Æ¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¹çÎ®¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¡Ê5-1¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎºÇÇ¯¾¯¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Èà¤Ï»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤À´°À®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢18ºÐ¤Ç¤Þ¤À»Ò¶¡¤À¤±¤ì¤É¡¢Èà¤ÏÎ¨Ä¾¤Ç¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡ÖÈà¤Î²¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤¤¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡© ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¤À¤è¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿°ÎÂç¤Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤±¤É¡Ä Èà¤Ë¤Ï¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Î³°Â¦¤«¤é¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤Áª¼ê¤À¡×
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¹¥¤à¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤³¤Î¾¯Ç¯¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éÈà¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢´ÑµÒ¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢´ÑµÒ¤òÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
º£²Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ä¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Ê¤É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤Ë¤Ï³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤¬¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤âº£µ¨¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
²Æ¤Ë¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿ÀÆ¸¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£