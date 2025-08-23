２３日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、今月２０日に神戸市中央区のマンションで住人女性（２４）が殺害された事件で２２日、東京都に住む会社員・谷本将志容疑者（３５）が殺人容疑で逮捕されたことを報じた。

今回の事件は谷本容疑者がオートロックを突破。エレベーターという密室で犯した犯行であることを報じた後、キャスターの高島彩アナウンサーは「こうした事件に巻き込まれないための対策というのも本当に難しいですよね」とポツリ。

コメンテーターで出演の元ＮＨＫ記者でジャーナリストの柳澤秀夫氏は「あくまで一般論ですけれども、自分がどこに住んでいるかということは無闇に人に教えない。と同時にどういう駅を利用しているか、これも言わない。駅で待ち伏せされて行動パターンが分かると家が分かってしまう。さらに家に帰るまでの途中で例えばコンビニに寄って、尾行（している人物）がいるか確認するということも必要になってくる」と話すと「エレベーターを利用する時はとにかく誰かと一緒に乗らない。１人で乗る事も必要だと思います。さらに今、ＳＮＳの時代ですから無闇に個人情報を発信しないということも必要かも知れませんね」とした。

この言葉に「そうですね」と大きくうなずいた高島アナは「日々の生活において、私たちの警戒レベルというのを一段も二段も上げていく必要性というのを感じます」と厳しい表情で話していた。