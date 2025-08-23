◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第２７節 横浜ＦＭ０―０町田（２３日・日産スタジアム）

町田はアウェーで横浜ＦＭと対戦し、０―０で引き分けた。リーグ戦の連勝は８で止まった。

町田は２０日のＧ大阪戦から中２日だったこともあり、黒田剛監督はボランチにＭＦネタラビを移籍後初めて先発で起用。ボランチで存在感を示していたＤＦ中山雄太を先発から外した。警告の累積により欠場のＦＷ藤尾翔太の位置にはＦＷミッチェル・デュークが入った。

前半は一進一退の攻防になった。町田はＦＷ相馬勇紀を起点にチャンスを作るが、シュートが相手ＧＫの正面に行くなど得点は奪えなかった。守備では、相手ＦＷ宮市亮とＦＷジョルディ・クルークスの両ウィングに好機を作られるが、前半アディショナルタイムにＤＦ昌子源が裏に抜けたＭＦ植中朝日に見せた好守備なども光り、無失点で折り返した。

後半も前半と同じような膠着（こうちゃく）状態が続いた。後半１７分に途中出場の中山がＤＦ林幸多郎の左クロスから左足シュートを放ちチャンスになったが、ＧＫ朴一圭の好セーブにより得点にはならなかった。後半アディショナルタイム（ＡＴ）にはＤＦ岡村大八が相手との接触でピッチ内に倒れ込む、担架で運ばれた。