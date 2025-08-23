松戸競輪開設75周年記念ナイターG3「燦燦（さんさん）ダイヤモンド滝澤正光杯」（優勝賞金600万円）が、23日に開幕した。初日メインの12R特選は北津留翼が先勝した。きょう2日目は二次予選7個レースが行われる。注目は清水裕友（30＝山口・105期）が中心の10Rだ。

総合力上位の清水が中心。明らかに本調子を欠くが、このメンバーなら力の違いは明らか。中団を確保して鋭く捲る。

＜1＞清水裕友 フレームを換えたが変わらず。戻します。捲れなかったのは弱いだけ。自力。

＜2＞神山拓弥 鈴木君へ。

＜3＞菅原大也 たまたま捲れただけで良くはない。松本君に任せる。

＜4＞山口貴嗣 中国勢へ。

＜5＞伊藤裕貴 比較的、余裕があったし伸びるかなと思ったけど…。換えた自転車は悪くない。内藤君へ。

＜6＞松本京太 自力。

＜7＞三宅達也 体が重い感じがした。疲れを取りたい。清水君へ。離れないように追走したい。

＜8＞内藤久文 直前にケアと練習と調整がうまくできた成果かな。自力。

＜9＞鈴木竜士 オールスターの疲労がある。乗り方が乱れて最後にタレたので修正したい。自力。