¡Ú¹Åç¡ÛºäÁÒ¾¸ã¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤Ë¿·°æ´ÆÆÄ¡ÖËÜ¿Í¤â¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡× ÃæÆü¤ËÏ¢ÇÔ¤Ç£µ°ÌÅ¾Íî
¡¡¥»£´°Ì¤Î¹Åç¤Ï£²£³Æü¤Î£µ°Ì¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£²¡½£µ¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¡¢£µ°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÏ¢ÂÇ¤òµÊ¤·¡¢½÷Ë¼Ìò¤ÎºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î°Á÷µå¤Ê¤É¤â½Å¤Ê¤ê£²ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É¡¢£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£³¼ºÅÀ¡£ÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤ÏÄ¾¸å¤ËÎµ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤º¡Ä¡££¸²ó°Ê¹ß¤Ïµß±ç¿Ø¤¬ËÜÎÝÂÇ£²È¯¤ò¸¥¾å¤·¡¢Ëü»öµç¤¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¤Ï£·²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤â¼«ÀÕ£±¡£Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Î¹ÃÈå¤Ê¤¯ÂÐÃæÆüÀïº£µ¨£¶ÀïÁ´ÇÔ¡¢ÄÌ»»£±£´ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡¡
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¿¹²¼¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡Ç´¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£³²ó¤Þ¤Ç¤Î£³¼ºÅÀ¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤À¡£¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤â
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡ËÉ¤²¤ë¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½º£½µ¤ÏÁê¼ê¤ËÊá¼ê¡¦ºäÁÒ¤ÎÁ÷µå¤Î²ÝÂê¤ò¤Ä¤«¤ìÂ³¤±¡¢ËÜ¿Í¤â¸·¤·¤¤£±½µ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡ËÜ¿Í¤â¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÂÇÀþ¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£³ÅÀº¹¤«¤é°ì»þ£±ÅÀº¹¤Þ¤Ç¤ËÈ¿·â¤·¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤¤¤¹¶·â¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅ¬»þÂÇ¤Î¡Ë¾©À®¤âÆñ¤·¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Êµ¾Èô¤Î¡Ë¾®±à¤âÆÀÅÀ·÷¤Ç¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤è¤ê¤¤¤¤¹¶·â¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£